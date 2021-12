Leggera sindrome influenzale per Pioli: annullata la conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Udinese

Niente consueta conferenza stampa per Pioli. Il tecnico rossonero, che si sarebbe dovuto presentare alle 14 davanti alle telecamere per presentare la sfida di domani contro l’Udinese, non ci sarà a causa di una leggera sindrome influenzale.

FOTO: Sito Milan