Legale arbitro Serra: “Il deferimento mette in disparte una valutazione equilibrata della Procura Federale”

Il legale dell’arbitro Marco Serra, l’avvocato Gabriele Bordoni, ha parlato dopo la decisione del deferimento del suo assistito, per la vincenda che lo ha visto protagonista con Mourinho.

Queste le sue parole riportate da SportMediaset: “Amareggia rilevare come la valutazione equilibrata della Procura Federale sia stata messa in disparte da chi non ha condotto l’inchiesta né si è confrontato con Serra e con la sua difesa. Marco, sentito dal dottor Chiné, ha portato elementi chiari e convincenti a supporto della sua verità. negando recisamente le frasi contestate, ma dicendosi comunque dispiaciuto per quel proprio atteggiamento che, nel complesso, ha riconosciuto essere imperfetto”.

E ancora: “Se mister Mourinho lo vorrà, potremo comunque organizzare un incontro con Serra, per una stretta di mano fra sportivi che vada oltre, nel nome del calcio e dei valori nei quali vogliamo ancora riconoscerci”, conclude l’avvocato.

Foto: sito Aia