Lega Serie B: prosegue la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Prosegue la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne portata avanti dalla Lega Serie B. Durante la 21° giornata del campionato cadetto, in programma il prossimo weekend – la Lega ha organizzato una serie di iniziative come spiegato dal presidente della Lega B Mauro Balata: “non abbassare la guardia e attraverso lo straordinario veicolo comunicativo che è il calcio lanciare messaggi all’opinione pubblica affinchè questo odioso crimine, che rappresenta una violazione dei diritti umani, sia definitivamente sradicato dalla nostra società”. I giocatori durante il cerimoniale pre-gara della 21° giornata indosseranno al polso un nastro di colore rosso mentre sui led bordocampo apparirà la scritta No alla violenza sulle donne con l’hashtag #BASTA che riprende la campagna lanciata nel 14° turno.

Foto: Twitter Lega Serie B logo