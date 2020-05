Lega Serie B: “Dieci giorni per l’attuazione dei protocolli necessari alla ripresa”

I rappresentanti delle società di Serie B si sono riuniti oggi in videoconferenza. Nel comunicato diramato dalla Lega, si legge che: “in ragione dell’assenza al momento di un provvedimento governativo di autorizzazione alla ripresa degli allenamenti in forma collettiva, nonché del relativo protocollo, si ritiene necessario, all’esito dell’eventuale pubblicazione di tale provvedimento e previa valutazione circa l’applicabilità del protocollo stesso da parte dei club, il decorso per la ripresa degli allenamenti in forma collettiva di un periodo di 10 giorni dalla sua emanazione per esigenze organizzative e gestionali”. Il Presidente Mauro Balata ha commentato che la Lega “sta lavorando quotidianamente in un quadro emergenziale, per elaborare le migliori soluzioni possibili e tutelare i club in ogni settore di competenza. Per questo abbiamo istituito un coordinamento che possa aggiornare ma anche fornire servizi alle società riguardanti questa gravissima emergenza e, inoltre, collaborare con FIGC Governo per rendere possibile la ripartenza del campionato”.