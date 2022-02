Lega Serie A, rinviata l’elezione del presidente

Sembrava che l’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A potesse essere una formalità, invece si è conclusa con un nulla di fatto la nuova votazione odierna. Si trattava della seconda tornata e si sono registrate addirittura 19 schede bianche a fronte di un solo voto per il principale candidato, cioè il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Poca differenza con la prima tornata in cui si erano contate 17 schede bianche e 2 nulle. Da adesso il quorum dell’elezione si abbassa, così perché possa essere ufficializzato il nome del nuovo presidente sarà sufficiente la maggioranza semplice. Per il sostituto del dimissionario Dal Pino, quindi basteranno 11 voti su 20 anziché i 14 delle prime due tornate.

Foto. Twitter Bonomi