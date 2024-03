Lega Serie A, l’assemblea in programma per domani è stata rinviata a venerdì

La data dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, già convocata per lunedì 18 marzo 2024 alle ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 11:00 in seconda convocazione, è differita a Venerdì 22 marzo 2024 sempre alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.00 in seconda convocazione, e sempre esclusivamente in videoconferenza (ai sensi dell’art. 9.3 dello Statuto Regolamento) per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente, immutato, ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Temi federali.

5. Ripartizione Diritti AV: quota audience certificata per la stagione sportiva 2023/2024 (art. 9

del DPCM 1° marzo 2018).

6. Competizioni: adempimenti contrattuali.

7. Diritti AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti.

8. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A nonché, ai fini della verbalizzazione e registrazione dei lavori e relativi riascolti, dalla delibera assembleare 19.10.15 e dalla prassi da allora seguita e riportata nella nota in calce alla presente convocazione (*).

IL PRESIDENTE