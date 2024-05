Lega Serie A, il 15 maggio assemblea al CONI

La Lega Serie A ha convocato per mercoledi’ 15 maggio alle ore 14.45, in seconda convocazione, una Assemblea presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, in occasione della finale di Coppa Italia in programma la sera allo stadio Olimpico tra Juventus e Atalanta. All’ordine del giorno: verifica poteri; Comunicazioni del Presidente; Comunicazioni dell’AD; Diritti AV domestici post 1.7.24: commercializzazione Pacchetti diritti secondari Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Pacchetto Dirette Radio Coppa Italia e Supercoppa Italiana; Diritti AV Internazionali: stagioni 2024/2025 e seguenti; Diritti AV 2024-2029: Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali); NAV post 1.7.24: proposte di sponsorizzazioni; Temi federali; Parma Festival della Serie A: informativa; Varie ed eventuali.

Foto: logo Serie A