Lega Serie A: il 13 marzo convocata la prossima assemblea

E’ stata convocata per lunedì 13 marzo, alle 14 in seconda convocazione, l’assemblea di Lega Serie A presso la sede di via Rosellini. Questi gli argomenti che verranno trattati all’ordine del giorno: Verifica poteri; Comunicazioni del Presidente; Comunicazioni dell’AD; Manifestazioni di interesse da parte di investitori: informativa; Riforme organizzative: informativa; Supercoppa; Ripartizioni Diritti AV: quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 (art. 8 del DPCM 1° marzo 2018); Paracadute; Varie ed eventuali.

Foto: twitter Serie A