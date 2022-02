Lega Serie A, si avvicina l’Assemblea per valutare i candidati alla presidenza: chi è in corsa

Continua a tenere banco la telenovela dell’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A. Venerdì 25 febbraio è in programma un’Assemblea, che inizialmente doveva servire a presentare le quattro candidature a presidente, ma l’ordine del giorno è stato cambiato e si esamineranno i nomi e i curricula dei possibili candidati. Il 3 marzo, data della prossima elezione, si avvicina e, sebbene il quorum passi da 14 a 11 (maggioranza semplice), sarebbe opportuno che i votanti procedano il più compatti possibile. I profili attualmente in corsa sono: Carlo Bonomi, presidente di Confindustria; Lorenzo Bini Smaghi, economista e membro del Comitato della Banca Centrale Europea dal 2005 al 2011; Lorenzo Casini, Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura; Mauro Masi, ex Direttore Generale della Rai.

Foto: Twitter Serie A