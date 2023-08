Lega Pro, la prima giornata del Girone C: il Catania sfida il Crotone

Dopo i Gironi A e B, è stato sorteggiato anche il calendario del Girone C della Lega Pro 2023/24, che però è ancora incompleto in attesa del ripescaggio della Casertana. Bisognerà attendere le decisone del Consiglio di Stato in merito al caso di Lecco e Reggina. Allo stato attuale, ci sarebbe solo da procedere al ripescaggio della squadra campana, che alla prima giornata andrebbe a sfidare il Monopoli, mentre il Catania attende il Crotone. Di seguito le restanti partite della giornata iniziale del Girone C: Audace Cerignola-Messina; Avellino–Latina, Giugliano–Sorrento; Monterosi–Juve Stabia; Potenza–Brindisi; Taranto–Foggia; Turris–Benevento; Virtus Francavilla–Picerno.

Foto: Twitter Lega Pro