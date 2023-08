Lega Pro, la prima giornata del girone A: subito il derby Alessandria-Novara

Sono stati sorteggiati, in data odierna, i calendari relativi alla prossima stagione di Lega Pro, che prenderà il via il 3 settembre. Per quel che riguarda il Girone A, non è presente la Juve NextGen, mentre c’è l’Atalanta Under 23, che alla prima giornata sfiderà la Virtus Verona. Subito il derby piemontese tra Alessandria e Novara. Di seguito il calendario delle restanti partite della prima giornata del Girone A: Fiorenzuola–Renate; Vicenza–Albinoleffe; Legnago Salus–Arzignano; Mantova–Padova; Pergolettese–Pro Sesto; Pro Patria–Giana Erminio; Pro Vercelli–Lumezzane; Triestina–Trento.

Foto: Twitter Lega Pro