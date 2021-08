Lega Pro, la lettera di Ghirelli al Governo: “Aiutateci, servono risorse per le spese”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha lanciato un appello al Governo per aiutare la terza serie. Ecco le sue parole all’Agenzia Italpress: “Caro presidente Draghi, cara sottosegretaria Vezzali vi scongiuro: occorre far arrivare quelle risorse per le spese dei tamponi e occorrerebbe dilazionare le rateizzazioni fiscali. Il nostro è il calcio sociale, il calcio dei ragazzi, se avvenisse un crac a perdere sarebbe il Paese Italia perché diventerebbe più povero socialmente, perderebbe posti di lavoro. Oggi farò visita alla Pergolettese, sono certo che il presidente mi farà notare che a metà settembre ci saranno, tutte insieme, le scadenze fiscali a cui dover ottemperare e, contemporaneamente, non sono arrivati i 10-16 milioni di euro previsti nell’ultimo decreto per compensare le enormi spese sanitarie di prevenzione, tamponi e altro”.

Foto: Twitter Lega Pro