Lega Pro, incasso di Cesena-Vincenza devoluto all’Emilia Romagna. Il comunicato

Ulteriore gesto di vicinanza del mondo del calcio alle popolazioni che hanno subito le alluvioni nelle scorse settimane. Il Cesena Football Club, squadra di una delle città maggiormente colpite dai disagi, si era già resa protagonista con i propri tesserati pronti a dare il proprio apporto alle operazioni necessarie in città. Anche la Lega Pro annuncia un gesto importante con un comunicato:

“Firenze, 29 maggio 2023. In occasione di Cesena-L.R. Vicenza gara di ritorno del secondo turno nazionale playoff in programma il 31 maggio, la Lega Pro ha deciso che la sua “quota gara” – prevista da regolamento – sarà devoluta interamente in beneficenza alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna”.

Foto: Twitter Lega Pro