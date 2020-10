Lega Pro, il Bari travolge il Catania

Larga vittoria per i biancorossi che nel posticipo di Lega Pro superano il Catania. I siciliani passano in vantaggio dopo 10 minuti grazie ad un autogol, pari di Di Cesare al 40′, da in poi c’è solo Bari.

Ancora un autogol, questa volta di Claiton, cambia il risultato della partita e i pugliesi passano sul 2-1. I gol di Montalto e Citro chiudono definitivamente la partita a favore del Bari. Un 4-1 netto quello della squadra biancorossa, che sale in classifica al secondo posto. Passo falso del Catania che scivola fuori dalla zona Play-Off.