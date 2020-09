Lega Pro, Ghirelli: “Chiedo al Governo di riaprire gli stadi, senza tifosi non ce la facciamo”

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si è recato a Sportilia al raduno degli arbitri della C. Queste le sue parole riportate dall’Ansa, a circa due settimane dall’inizio del campionato, in partenza il 27 settembre: “Sarà una stagione nuova per molti aspetti, perché il calcio riprende il suo corso e per novità come l’introduzione del quarto uomo. La Lega Pro è pronta a ripartire ma, senza un fattore determinate come i tifosi allo stadio, non può farcela. Il nostro appello al Governo è la graduale riapertura degli stadi, magari iniziando con gli abbonati, nel rispetto della sicurezza e delle regole”.

Foto: sito ufficiale Lega Pro