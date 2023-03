Lega Pro 2022/23, ufficializzato il calendario di playoff e playout: si parte il 30 aprile

È stato reso noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2022-2023. Playoff e playout sono in programma dal 30 aprile 2023 all’11 giugno 2023.

Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Serie C sono promosse direttamente alla Serie B. È promossa in Serie B, come quarta squadra, la vincitrice dei Play-Off, che verranno disputati dalle 28 squadre che, a conclusione della regular season, si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi e dalla squadra che risulta vincitrice della Coppa Italia Serie. Lo svolgimento delle gare di Play-Off si articolerà attraverso tre distinte fasi: Fase Play-Off del Girone; Fase Play-Off Nazionale; Final Four. Ecco le date:

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 30 APRILE 2023

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 03 MAGGIO 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 07 MAGGIO 2023

1° Turno – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Ritorno SABATO 20 MAGGIO 2023

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

Semifinali – Gara di Ritorno DOMENICA 28 MAGGIO 2023

Finale – Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 11 GIUGNO 2023

Le retrocessioni al Campionato di Serie D sono 9. Le squadre classificate all’ultimo posto di ciascun girone al termine della regular season del Campionato Serie C sono retrocesse direttamente al Campionato di Serie D. Le ulteriori sei retrocessioni saranno regolate, attraverso la disputa dei Play-Out. La disputa dei Play-Out avviene tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di ogni girone.

PLAY-OUT

Gara di Andata SABATO 06 MAGGIO 2023

Gara di Ritorno SABATO 13 MAGGIO 2023

