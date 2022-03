Lega Nazionale Dilettanti, Abete eletto presidente all’unanimità

Giancarlo Abete è stato eletto come nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti con il 100% degli 86 delegati assembleari. Parlando dopo l’elezione, ha affermato: “Abbiamo retto l’urto della pandemia, ma ora dobbiamo ripartire, recuperando posizioni consapevoli anche dei trend di quadro generale della nostra società. La logica dell’uomo solo al comando non ci può appartenere. Dobbiamo lavorare tutti insieme. E la storia non si legge in base agli equilibri di periodo: la storia é storia, anche della FIGC, rispetto e attenzione per tutti quelli che hanno percorso un tratto di strada“.

Abete prosegue: “Il rapporto con la FIGC non è di potere, ma di progetto. La forza sta nell’identità di valori e nel lavorare insieme per la tutela e lo sviluppo del calcio italiano”.

Foto: Twitter LND