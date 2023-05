Lega B, si sollecita il Governo per un emendamento al Codice della crisi

Il Consiglio direttivo della Lega B, riunitosi in via d’urgenza a Milano, ha approvato all’unanimità di rivolgere la richiesta al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, di inserire un emendamento al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza “ finalizzato – informa la stessa Lega B – a salvaguardare il superiore principio dell’equità e regolarità delle competizioni sportive”.Lo riporta l’Ansa.

Foto: twitter Lega