Lega B e AIC, accordo per la sosta natalizia: pausa dal 30 dicembre al 6 gennaio

AIC e Lega Serie B hanno nuovamente concordato la sosta invernale per la stagione sportiva 2021/22.

Per 8 giorni consecutivi, nel periodo che va da giovedì 30 dicembre a giovedì 6 gennaio compresi, sarà sospesa ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale, nonché di allenamento; in alternativa, ma soltanto con l’accordo dei calciatori, il periodo di riposo potrà essere frazionato in due periodi.

