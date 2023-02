Leeds, Radrizzani: “Il ds Orta mi ha proposto di acquistare Chiesa. Volevamo De Ketelaere. E su Zaniolo…”

Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, in un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN ha rivelato alcuni retroscena di mercato con protagonista alcuni gioielli della Serie A: “Se il ds Orta mi ha mai proposto un acquisto dalla Serie A? Federico Chiesa. Per Zaniolo abbiamo proposto uno scambio all’ultimo momento con uno dei nostri ma non si poteva perché la Roma non aveva posti da extracomunitari. Volevamo anche De Ketelaere, ma poi lui alla fine ha scelto il Milan. Bisognerà lasciargli un attimo di tempo, le qualità si vedranno”.

Foto: Twitter Juve