Leeds, festa per i 100 anni del club: Bielsa si presenta in tuta alla cena di gala!

Marcelo Bielsa ne ha combinata un’altra delle sue. Il Leeds ha festeggiato i 100 anni del club con una grande festa per tutti i membri della squadra e della società. Cena e appuntamento che avrebbe previsto un abbigliamento elegante per l’occasione. Ma non per tutti: mentre il resto degli invitati si è presentato in smoking, Bielsa è arrivato al party con l’inseparabile tuta da allenamento e le immagini hanno fatto il giro del web. D’altronde se lo chiamano “Loco” un motivo ci sarà…