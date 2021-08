Leeds, Bielsa rinnova. L’annuncio in conferenza stampa

Marcelo Bielsa ha annunciato in conferenza stampa di aver raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto con il Leeds United. Il 66enne tecnico argentino, dal 2018 alla guida del club che ha riportato in Premier dopo alcuni anni di Championship, ha detto che la sua situazione è “sistemata” e che quindi sarà ancora alla guida del Leeds. Come al solito, El Loco firmerà per un anno, quindi fino al termine della stagione 2021/22.

Foto: Twitter Leeds