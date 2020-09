Ancora una vittoria per il Leeds di Bielsa che, dopo l’esordio con sconfitta rocambolesca a Liverpool, mette di fila il secondo successo consecutivo in campionato, vincendo di misura contro lo Sheffield United. A decidere la gara la rete di Bamford nei minuti finali della gara (88′). Leeds in settima posizione, a quota sei punti.

Foto: Twitter Leeds