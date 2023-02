Leeds, Alfred Schreuder è il favorito per la panchina

Il Leeds è alla ricerca di un allenatore per sostituire l’esonerato Jesse Marsch. Il tecnico statunitense ha pagato una serie di risultati poco entusiasmanti. Al diciassettesimo posto in Premier League con diciannove punti in ventuno gare, la squadra dell’omonima città dovrà sciogliere le riserve sul nuovo tecnico. Secondo diversi media inglesi, il favorito sarebbe Alfred Schreuder. L’olandese è stato esonerato dall’Ajax alla fine di gennaio. In Inghilterra affermano che l’ex tecnico dei lancieri sarebbe in tribuna ad Elland Road per assistere alla partita di campionato contro il Manchester United.

Foto: sito ufficiale Ajax