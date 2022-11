LEE KANG-LI, DAL REALITY AL MONDIALE CON LA COREA DEL SUD

Nato il 19 febbraio 2001 ad Incheon in Corea del Sud, Lee Kang-Li è da sempre riconosciuto come un talento e come il futuro della Nazionale coreana. Il giovane attaccante è uno di quei talenti di cui un appassionato è affascinato. Capacità di saltare l’uomo e di creare superiorità economica, giocatore molto rapido e tecnico, può essere impiegato da trequartista o ala destra dove può accentrarsi per provare la conclusione di mancino. Bravo nella conduzione di palla e nel tiro dalla distanza.

Cresciuto nel settore giovanile del Valencia, che lo ha acquistato dalle giovanili dell’Incheon. ha esordito in prima squadra il 30 ottobre 2018 disputando l’incontro di Coppa del Re vinto 2-0 contro il Ebro. Il 12 gennaio dell’anno seguente ha esordito anche nella Liga subentrando a Denis Čeryšev in occasione del match pareggiato 1-1 contro il Real Valladolid. Nell’inverno del 2018 il Valencia gli rinnova il contratto fino al 2022, inserendo una clausola da 80 milioni di euro. Segna il primo goal in Liga il 25 settembre 2019 contro il Getafe e poco dopo vince il Pallone d’Oro come miglior giocatore ai Mondiali Under 20, riconoscimento con cui in passato sono stati premiati anche giocatori quali Maradona, Adriano, Messi, Aguero e Pogba. Il 29 agosto 2021 rescinde il suo contratto con il Valencia, per poi accasarsi al Maiorca un giorno dopo.

Da sotto ai riflettori: la prima volta gli è capitato a 6 anni, quando ha primeggiato nella terza stagione del reality show sudcoreano, andato in onda nel 2007, ‘Fly Shoot Dori’, dove un gruppo di bambini allenati da personaggi famosi doveva padroneggiare nel mondo del calcio e anche grazie a ciò che si fa notare dal calcio che conta.

Ora tocca al lui dimostrare il suo talento dopo anni pochi realizzativi in Spagna. Il Mondiale è un ottima vetrina per fare vedere quanto vale al mondo. Numerosi talenti dopo la competizione hanno trovato continuità e hanno attirato gli occhi su di loro dalle migliori squadre europee. La speranza per la Corea è sicuramente quella di fare una buona competizione e perchè no, di trovare un nuovo Son.

Foto: Instagram Personale