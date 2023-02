Lecomte su Ballo-Touré: “Si prenderà la titolarità al Milan”

Il portiere Benjamin Lecomte, ex compagno di squadra di Ballo-Touré al Monaco, è certo che il terzino rossonero possa prendersi la titolarità. Il ventiseienne, classe ’97, viene usato con il contagocce da Stefano Pioli: appena 327′ giocati finora. Le parole dell’estremo difensore del Montpellier: “Ballo è un difensore molto, molto forte. È rapido, completo e i suoi cross sono di una qualità enorme. Non ero per niente sorpreso quando passò dal Monaco al Milan. Il Milan è un grande club e loro hanno bisogno di giocatori di talento come Ballo. Al Milan non gioca? Penso che la concorrenza sia molto agguerrita come è spesso il caso in grandi club. Però lui ha grandi qualità e non mollerà. Alla fine si prenderà il posto da titolare”.

Foto: Instagram Ballo Touré