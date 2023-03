Lech Poznań-Fiorentina, è già sold out: circa 40.000 spettatori per l’andata dei quarti di Conference League

Sarà sold out lo Stadion Miejski di Poznan per la sfida di Conference League tra Lech Poznan e Fiorentina, gara valevole per i quarti di finale. Sugli spalti ci saranno quindi circa 40.000 persone in un’atmosfera che si prospetta molto calda. A comunicarlo è il club polacco tramite i propri canali social.

Foto: Instagram Poznań