Lecco, sempre più Zaffaroni. I termini del contratto

Marco Zaffaroni si avvia a diventare il nuovo allenatore del Lecco. In pole da sabato, come anticipato da Sportitalia, entro stasera ci saranno gli accordi definitivi con l’esonero – ormai deciso – di Luciano Foschi. I contatti con Zaffaroni sono andati no stop, nelle prossime ore ci sarà un incontro. Il contratto dovrebbe essere fino a giugno, probabilmente senza opzione, ma sono dettagli che verranno perfezionati in giornata.

Foto: sito Verona