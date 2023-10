Lecco, patron Di Nunno ricoverato in terapia intensiva

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il patron del Lecco, Paolo Leonardo Di Nunno, è ancora ricoverato al Galeazzi di Milano dopo l’operazione all’omero sinistro di giovedì scorso: dopo l’intervento, Di Nunno è finito anche in terapia intensiva, ma tutto procedeva secondo logica, almeno fino a ieri, quando dal reparto di ortopedia è stato trasferito in cardiologia, sempre a regime di terapia intensiva. È stata infatti riscontrato liquido nei suoi polmoni, a causa di vecchi problemi cardiaci. Fortunatamente non sono gravi le sue condizioni, ma la permanenza in clinica si rende necessaria.

Foto: sito Lecco