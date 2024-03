Lecco, il dg Maiolo: “Di Nunno è molto arrabbiato, deciderà sullo staff tecnico”. Aglietti al capolinea

La posizione di Aglietti è già in bilico. Non lo diciamo noi, ma il direttore generale del Lecco, Angelo Maiolo, che subito dopo l’ennesima sconfitta in casa del Sudtirol ha dichiarato: “La sfortuna ci perseguita, non abbiamo fatto bene ma neanche male. È anche una questione di fortuna. Il presidente Di Nunno è molto arrabbiato, si deciderà cosa fare con questo staff”-

Su Aglietti: “Ha alle spalle sulle 400 partite di Serie B, parlano i campionati per lui. Non ci aspettavamo un punto in 4 partite, questo è vero, ma non saprei cos’altro dire”.

Infine: “A Milano con il patron vederemo, domattina ne sapremo di più. Adesso non so dire quale sarà la scelta”. È un evidente segnale che anche Aglietti è, ormai, al capolinea: il Lecco aveva esonerato Foschi e, poi, la coppia Malgrati-Bonazzoli, possibile un ritorno alle origini, ovvero all’allenatore che aveva iniziato la stagione.

