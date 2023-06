Vicenda Lecco: il punto sullo stadio

La Serie B 2023-24 rischia di non avere il Lecco tra le squadre chiamate a disputarla, anche se ha conquistato sul campo la promozione. Il problema è la questione stadio, che potrebbe impedire al club di ritrovare il campionato cadetto dopo 50 anni. Il club lombardo è alle prese con l’iscrizione – conquistata sul campo – al prossimo campionato di Serie B. Ma la questione stadio sta complicando tutto il consueto iter burocratico. In queste ore la dirigenza dovrebbe inviare la pec della prefettura di Padova, unica scelta percorribile come sede alternativa. Ma l’operazione avverrà fuori tempo massimo. Il Lecco però non si darà per vinto: farà ricorso puntando sul merito sportivo, sperando che gli venga riconosciuto. Il club si difenderà sostenendo che i playoff sono cominciati 10 giorni dopo e quindi il tempo per trovare una sede alternativa era troppo esiguo. Il termine però è perentorio e quindi Perugia e Brescia sperano di essere ripescati.

Foto: Instagram Serie A