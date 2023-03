Lecco, Bunino urina a bordo campo e viene espulso: “Non conoscevo il regolamento. Lo fanno tutti”

Nel corso della gara dello scorso weekend, tra Piacenza e Lecco, il giocacotore del Lecco, Christian Bunino, ha avuto un bisogno fisiologico improvviso ed ha urinato a bordo campo.

L’arbitro lo ha espulso e il giudice sportivo ha confermato la squalifica di una giornata. Il giocatore ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Mi sono scusato con tutti, non conoscevo questo aspetto del regolamento dato che è un gesto che fanno tanti giocatori in ogni partita e non ho mai visto espellere qualcuno, forse ci voleva un po’ di buon senso. In ogni caso mi è dispiaciuto tanto lasciare in difficoltà il mister e i compagni visto che stavo per entrare“.

Foto: Logo Lecco