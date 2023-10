Lecco-Ascoli, Di Stefano pareggia dagli undici metri. Ma viene annullato per doppio tocco

Gioia strozzata in gola per i tifosi del Lecco. Al 50′ Di stefano trova – momentaneamente – la rete del pareggio su calcio di rigore, ma durante l’esecuzione il centravanti della squadra lombarda ha toccato due volte il pallone. Motivo per il quale il rigore è stato annullato e assegnata punizione per l’Ascoli. Cinque minuti dopo è arrivata anche la beffa per il Lecco con la rete del raddoppio di Quaranta.

Foto: Di stefano Instagram