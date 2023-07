Wladirmiro Falcone sta per tornare al Lecce, questa volta a titolo definitivo. Secondo quanto anticipato da Michele Criscitiello, siamo a un passo dall’accordo con la Samp. Per Falcone si tratterà della seconda stagione consecutiva in Serie A con la maglia del club salentino. È sempre stato lui il grande obiettivo del club di Sticchi Damiani, adesso Falcone può prepararsi ad aprire un lungo ciclo con il Lecce.

Foto: Instagram Falcone