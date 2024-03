Lecce-Verona, accenno di rissa nel finale: espulsi Henry e D’Aversa

Animi surriscaldati in quel del Via del Mare dopo la delicata sfida salvezza persa dal Lecce per 0-1 contro l’Hellas Verona (rete di Folorunsho). Al triplice fischio dell’incontro c’è stato infatti un principio di rissa con l’attaccante scaligero Henry, il tecnico salentino D’Aversa e Pongracic tra i più nervosi. Sia la punta francese che l’allenatore giallorosso sono stati espulsi in seguito al parapiglia, mentre il difensore croato ha riportato solo un’ammonizione. Da capire quale sarà la decisione del Giudice Sportivo sulle squalifiche una volta consultato il referto del signor Chiffi, arbitro dell’incontro.

Foto: Twitter Hellas Verona