Lecce, tre punti pesanti: Baschirotto e Strefezza sbancano Cremona

L’anticipo della ventunesima giornata di Serie A se lo assicura il Lecce contro la Cremonese di Ballardini. I salentini con due reti segnate nella ripresa conquistano l’intero bottino, gli uomini di Baroni salgono al quattordicesimo posto con ventitré punti. Tredicesima sconfitta in campionato per i padroni di casa, fermi all’ultimo posto con otto punti. La prima frazione termina con il risultato di 0-0 e pochi spunti. Diversa, invece, la seconda frazione che vede la squadra di casa provarci al 49′ con il difensore Vazquez: il tiro termina di poco sulla destra. Dieci minuti dopo e arriva il vantaggio degli ospiti con Baschirotto, il difensore stacca bene di testa schiaccia in rete il pallone dello 0-1. Al 69′ arriva il raddoppio del Lecce con Strefezza: sinistro a giro che supera Carnesecchi, settima rete in questo campionato.

Foto: sito ufficiale Lecce