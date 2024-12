Lecce, tre punti di platino con Morente e Krstovic (2-1). E Nesta traballa sempre più

Partita frizzante a Via del Mare tra Lecce e Monza. I salentini partono subito forte e dopo neanche tre minuti di gioco passano in vantaggio grazie a una rete di Tete Morente. I giallorossi continuano a imporsi conquistando un calcio di rigore grazie ad una super percussione di Dorgu, che entra in area e viene messo giù da Bianco. Nikola Krstović però sbaglia grazie anche ad un super riflesso di Turati. Pochi minuti dopo, il punteggio cambia ancora: autogol, questa volta è Dorgu a commettere l’errore, con un passaggio di testa mal calibrato per Falcone. Non c’è davvero un attimo di pausa e al 44′ i giallorossi ritrovano di nuovo il vantaggio. Splendida giocata di Pierotti che serve Nikola Krstovic, bravo a girare di prima intenzione con un potente destro che buca Turati. Nel secondo tempo il Monza ci prova. Al 60′, i brianzoli creano un’azione pericolosa con un cross di Kyriakopoulos direttamente da calcio d’angolo, che mette in difficoltà Falcone. Il portiere del Lecce è però abile a respingere la minaccia e allontanare il pallone. Al 62′, ancora un’azione pericolosa di Kyriakopoulos, che mette un altro cross insidioso. L’arbitro inizialmente concede un rigore per un fallo di mano di Guilbert, ma dopo una revisione, il penalty viene revocato: il fallo di mano è avvenuto fuori dall’area. Scena che si ripete poco dopo, questa volta a parti invertite. Al 74′, grave errore di Forson, che perde una palla importante e commette fallo in area su Rebic, con l’arbitro che inizialmente assegna il rigore al Lecce. Tuttavia, dopo un controllo, il penalty viene revocato per posizione di fuorigioco. Il Monza ci prova, ma i salentini reggono botta. Finisce 2-1 a Via del Mare e la posizione di Alessandro Nesta, già molto delicata, è sempre più in bilico. Ricordiamo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi negli ultimi giorni: “Cerchiamo un investitore per far crescere il Monza”. Dall’altra parte, i ragazzi di Giampaolo possono festeggiare il quarto risultato utile nelle ultime 5 partite, un passo fondamentale per consolidare la permanenza in Serie A.

Foto: X Lecce