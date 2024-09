Lecce, trauma contusivo al ginocchio destro per Banda

In casa Lecce arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Lameck Banda dopo l’infortunio in nazionale. Il club ha avuto di rivalutare oggi le condizioni dell’attaccante e successivamente ha emesso questa nota: “Giallorossi al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Banda, rientrato in sede nella serata di ieri, ha svolto un lavoro in palestra a causa di un trauma contusivo al ginocchio destro rimediato nell’ultima gara in Nazionale. Kaba e Sansone proseguono con il lavoro personalizzato. Per il pomeriggio di domani è in programma l’allenamento di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Torino, dove i giallorossi scenderanno in campo domenica alle ore 15:00″.

Foto: Instagram Banda