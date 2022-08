Lecce, superato il record storico di abbonati

Con un comunicato il Lecce annuncia di aver superato il record storico di abbonati del club, che batte il precedente record stabilito nell’anno del ritorno in Serie A, con Fabio Liverani in panchina. A due giorni dalla fine della campagna il numero può ancora crescere e sfondare il muro delle 19mila tessere.

Questa la nota del club: “Il Via del Mare è casa nostrA! A due giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti è stato raggiunto un nuovo record storico di abbonati superando quello dell’ultima stagione in cui furono aperte le sottoscrizioni, era la Serie A 2019/2020. È stata emessa la tessera numero 18.764 che taglia il traguardo del nuovo record e supera il dato definitivo dei 18.763 abbonati della stagione 19/20! Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per le gare casalinghe dei giallorossi della Serie A TIM 2022/23 sino a venerdì 5 agosto nelle modalità precedentemente comunicate”.

Foto: sito Lecce