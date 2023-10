Lecce, Banda c’è, ancora personalizzato per Blin e Dermaku

Questo il report del Lecce in vista della trasferta contro i bianconeri di Sottil. Al rientro anche Banda dopo l’infortunio patito contro il Genoa:

Squadra al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Sono tornati a disposizione di mister D’Aversa i giallorossi impegnati nelle gare con le rispettive Nazionali ad eccezione dei soli Rafia e Smajlovic attesi in sede. Lavoro personalizzato per Blin e Dermaku. Per la giornata di domani l’allenamento è programmato sempre al mattino sul campo dell’Acaya.

Foto: Instagram Blin