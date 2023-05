Lecce, si ferma Hjulmand: problema muscolare. Domani gli esami

Dopo il pareggio dell’Olimpico, il Lecce ha proseguito il lavoro in vista della prossima sfida contro lo Spezia. Ma dalla seduta odierna è arrivata una brutta notizia per Baroni: si è fermato Hjulmand. Di seguito il comunicato: “Il lavoro della squadra è proseguito questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. Hjulmand durante l’allenamento ha accusato un problema muscolare alla coscia destra, che verrà valutato domani attraverso esami strumentali. Domani, al mattino, seduta di allenamento al Via del Mare”.

Foto: Screen Instagram Lecce