Lecce, si fa largo l’ipotesi D’Aversa per la panchina

Il Lecce studia i nomi per la panchina in vista della prossima stagione. Domenica è in programma un incontro con l’entourage di Baroni per comprendere la fattibilità della sua permanenza in Salento. L’attuale tecnico giallorosso è orientato a richiedere un rinnovo triennale. Ma si stanno già valutando profili alternativi. Stando quanto riportato in esclusiva da Michele Criscitiello per Sportitalia, il nome che si sta facendo largo è quello di Roberto D’Aversa.

Foto: Twitter Sampdoria