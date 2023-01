Lecce show: 2-0 all’intervallo grazie a un autogol di Theo e al raddoppio di Baschirotto. Milan non pervenuto

Primo tempo da incubo per il Milan che va negli spogliatoi sotto di due gol, l’avvio è dei peggiori: passano solo 3′ e il Lecce è in vantaggio con un autogol di Theo Hernandez. Il Milan non riesce a trovare tempestivamente il pareggio e i giallorossi prendono campo, il fraseggio della squadra di Baroni crea pericoli dalle parti di Tătărușanu e l’uomo più pericoloso è Gabriel Strefezza. Al 23′ raddoppia il Lecce con il colpo di testa di Baschirotto, il difensore insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Foto: Instagram Baschirotto