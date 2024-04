Lecce, seduta in vista del Monza: assente Banda. Riposo per Ramadani

Il Lecce è scesa in campo oggi, giovedì 25 aprile, per prepara la sfida contro il Monza, in programma al Via del Mare sabato alle 15. Questo il report del club giallorosso: “La preparazione dei giallorossi è proseguita questa mattina con una sessione di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Assente Banda, Ramadani è rimasto a riposo. Domani la rifinitura al mattino al Via del Mare”.

Foto: Instagram Lecce