Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Alle ore 16:00 andrà in scena Lecce-Sassuolo, sfida di Coppa Italia valevole per il secondo turno di Coppa Italia. Per i salentini esordio dal primo minuto per il portiere Fruchtl e fiducia a Pierotti. Grosso propone nel tridente offensivo Pierini, Russo e Volpato. Qui di seguito le formazioni ufficiali.

LECCE (4-2-3-1): Fruchtl; Guilbert, Pelmard, Jean, Dorgu; Pierret, Rafia; Oudin, Marchwinski, Banda; Pierotti. All. Gotti.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Toljan, Muharemovic, Odenthal, Doig; Obiang, Lipani, Caligara; Pierini, Russo, Volpato. All. Grosso.

Foto: X Lecce