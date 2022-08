Lecce, salta l’arrivo di Normann: “Problemi con il tesseramento. Scelta di comune accordo”

Mathias Normann non vestirà la maglia del Lecce. Il club salentino ha comunicato che a causa di problemi nel tesseramento del centrocampista, il trasferimento è da considerarsi saltato. Di seguito il comunicato ufficiale del Lecce: “L’U.S. Lecce comunica che, a causa del protrarsi della procedura relativa al tesseramento del calciatore Mathias Normann, ha deciso, di comune accordo con l’atleta, di interrompere in via definitiva l’iter finalizzato all’acquisizione delle prestazioni sportive“.

Foto: Instagram Lecce