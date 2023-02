Lecce-Roma sono sull’1-1 al 45′: Dybala (rigore) risponde ad un autogol di Ibanez

E’ 1 -1 alla fine dei primi 45 minuti tra Lecce e Roma allo stadio Via del Mare. Bel primo tempo in Salento, con un ottimo Lecce che sta imbrigliando bene la Roma.

Approccio super dei salentini, che sbloccano la gara al 7′. Baschirotto impatta su assist di Strefezza, ma l’ultimo tocco, nella propria porta, è di Ibanez che quindi sblocca la gara per il Lecce.

La Roma reagisce, al quarto d’ora i giallorossi si procurano un calcio di rigore che Dybala è bravo a realizzare. E’ il primo rigore del 2023 tirato dall’argentino, l’ultimo fu quello nella finale del Mondiale.

Da segnalare alcune buone parate di Falcone su Abraham, per un bel primo tempo, che vede le due squadre ferme sull’1-1.

