Lecce, problemi per Ramadani: il giocatore oggi non si è allenato

Il Lecce ha continuato oggi la propria preparazione in viste del prossimo match di campionato, da giocare in trasferta contro il Sassuolo. Il tecnico dei salentini Luca Gotti ha dovuto fare a meno di Ylber Ramadani, fermato da una probabile faringite. Banda, ancora fermo ai box, ha svolto delle terapie. Questo il report dell’allenamento odierno, pubblicato dallo stesso club pugliese sul proprio sito:

“La squadra è stata impegnata al mattino in una seduta di allenamento in vista della gara di domenica, nella quale mister Gotti potrà contare su Krstović che ha scontato il turno di squalifica. Terapie per Banda, mentre è stato a riposo Ramadani, a causa di una probabile faringite. Intanto, da segnalare, che per il Settore Ospiti del “Mapei Stadium” di Reggio Emilia sono già stati emessi più di 3.500 biglietti (dato aggiornato a ieri sera). Per la giornata di domani è in programma un allenamento al mattino sempre all’Acaya”.

Foto: Instagram Lecce