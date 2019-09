Il Lecce si è ritrovato questo pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA per la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Liverani. Babacar, l’ultimo arrivato, ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. Assenti, perché impegnati con le rispettive nazionali, Benzar, Majer e Dubickas. Meccariello, Imbula, Lo Faso e Fiamozzi hanno lavorato in differenziato. Domani, come riporta il sito ufficiale, doppia seduta a porte chiuse.