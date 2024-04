Lecce, personalizzato per Banda in vista dell’Empoli

Il Lecce di mister Luca Gotti prosegue nella preparazione della sfida contro l’Empoli in programma al Via del Mare sabato alle ore 15. Questo il report del club salentino sul proprio sito ufficiale dopo la seduta di oggi: “Squadra al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Alla seduta di allenamento odierna Banda ha svolto un lavoro personalizzato. Per la giornata di domani mister Gotti ha programmato un allenamento al mattino sempre all’Acaya”.

Foto: Instagram Lecce